«Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!» — Петросян занялся физкультурой

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Валентин Черников
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75-летний юморист потягал гантели и потрудился на тренажерах.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Почтительный возраст не мешает Евгению Петросяну ходить в тренажерный зал. Напротив, недавно отметивший 75-летие юморист воспринял это событие как личный вызов и с готовностью его принял. В Instagram телеведущий показал, как занимается лечебной физкультурой. На видео он тягает гантели, разминает мышцы рук и ног на тренажерах, делает растяжку позвоночника. Все указания тренера он выполняет без колебания и с улыбкой на лице.

«Со мной занимается кандидат медицинских наук Роман Стерхов. Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!» — написал Петросян.

Instagram @petrosyanevgeny

ЛФК как медицинская дисциплина применяется для лечения заболеваний и повреждений, профилактики осложнений и восстановления трудоспособности. Юморист не указал, пошел ли он в клинику после травмы или таким способом борется с возрастными недугами. В любом случае Петросян выглядит бодро и не походит на пожилого человека.

«Какой вы молодец! Так держать! Движение — это жизнь!»

«Прекрасная форма!»

«Завидую белой завистью. Отлично работаете!» — похвалили поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, кто на самом деле родил Евгению Петросяну сына?

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