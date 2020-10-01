Неадекватная жительница Барнаула по неизвестной причине устроила нецензурный разнос таксисту. Как сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел 30 сентября во дворе одного из домов на улице Попова.

Предположительно, водитель таксомотора довез пенсионерку до места назначения. По неизвестной причине бабушка отказалась платить за поездку и начала пререкаться с таксистом еще в салоне авто. По словам очевидцев, женщина отказывалась выходить из машины около получаса. После длительных уговоров она вышла на улицу и на просьбу таксиста заплатить 260 рублей ответила отборнейшим матом и тумаками.

При этом, жительница Барнаула начала призывать на помощь некого мужчину и предлагать расправиться с водителем, так как он имел иные национальные признаки. После нескольких попыток покинуть злополучное место таксист все-таки уехал. Мужчина предпочел не связываться с предположительно изрядно нетрезвой пенсионеркой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мамашу, избившую и обругавшую сына в такси, забрала полиция.