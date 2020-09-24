Мамашу, избившую и обругавшую сына в такси, забрала полиция — видео
МВД и Следственный комитет проводят проверку, по результатом которой будет дана оценка действиям женщины и принято процессуальное решение.
Фото, видео: globallookpress.com,
Курские полицейские нашли женщину, которая «прославилась» в интернете, обматерив и избив ребенка в такси. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители вывели устроившую скандал мать из дома, посадили в машину и увезли.
Ранее Следственный комитет сообщил, что по факту появившегося в соцсетях ролика, проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова написала в соцсетях, что видеозапись повергла в шок и ее, и всех жителей Курска. Она сообщила, что взяла на контроль это дело.
Сожитель избившей и унизившей мальчика женщины, подтвердил, что на кадрах – его младший сын.
«Я как бы ожидал этого, но не так скоро», - сказал мужчина.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, соседи семьи назвали даму «невменяемой» и объяснили ее поведение злоупотреблением алкоголем.
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