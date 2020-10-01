«Инфаркт поймать можно»: Варнава в гриме перепугала интернет-пользователей

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Валентин Черников
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Звезда Comedy Woman опубликовала кадр из спектакля, где предстала с жутким выражением лица.

Фото, видео: Instagram @kativarnava

Кадр из спектакля «Бульба. Пир» с участием Екатерины Варнавы не на шутку напугал ее поклонников. Звезда Comedy Woman выложила в Instagram фото, на котором запечатлена на черном фоне. Актриса предстала перед подписчиками с испачканным лицом, будто после пожара, и для большего эффекта намеренно перекошенным.

Чей образ воплотила на сцене Варнава, она не рассказала. Но, очевидно, ее героине пришлось столкнуться с ужасом войны, который явно читается во взгляде.

Instagram @kativarnava

Сюжет спектакля, основанный на повести Гоголя, в прочтении режиссера Александра Молочникова стал историей любви сына Бульбы Андрея и польской красавицы Хелены — по сути, Ромео и Джульетты в период казацкого восстания середины XVII века за выход части Украины из-под влияния Речи Посполитой.

Судя по комментариям, столь неоднозначное фото Варнавы заинтриговало фанатов и привлекло повышенное внимание к постановке. Другая часть фолловеров, напротив, заявила, что впечатлений от снимка им хватило с избытком. Многим Екатерина напомнила актера Александра Петрова, а отдельные пользователи не узнали любимицу и потерялись в догадках.

«Не узнала. Напугала»;

«Инфаркт поймать можно спросонья»;

«Чуть с дивана не упала от красоты такой! Даже на спектакль можно не ходить — и так страшно»;

«Сразу подумала, что это Саша Петров»;

«У меня мурашки по коже от взгляда», — отозвались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнаву раскритиковали за странный танец.

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