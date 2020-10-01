«Инфаркт поймать можно»: Варнава в гриме перепугала интернет-пользователей
Звезда Comedy Woman опубликовала кадр из спектакля, где предстала с жутким выражением лица.
Фото, видео: Instagram @kativarnava
Кадр из спектакля «Бульба. Пир» с участием Екатерины Варнавы не на шутку напугал ее поклонников. Звезда Comedy Woman выложила в Instagram фото, на котором запечатлена на черном фоне. Актриса предстала перед подписчиками с испачканным лицом, будто после пожара, и для большего эффекта намеренно перекошенным.
Чей образ воплотила на сцене Варнава, она не рассказала. Но, очевидно, ее героине пришлось столкнуться с ужасом войны, который явно читается во взгляде.
Сюжет спектакля, основанный на повести Гоголя, в прочтении режиссера Александра Молочникова стал историей любви сына Бульбы Андрея и польской красавицы Хелены — по сути, Ромео и Джульетты в период казацкого восстания середины XVII века за выход части Украины из-под влияния Речи Посполитой.
Судя по комментариям, столь неоднозначное фото Варнавы заинтриговало фанатов и привлекло повышенное внимание к постановке. Другая часть фолловеров, напротив, заявила, что впечатлений от снимка им хватило с избытком. Многим Екатерина напомнила актера Александра Петрова, а отдельные пользователи не узнали любимицу и потерялись в догадках.
«Не узнала. Напугала»;
«Инфаркт поймать можно спросонья»;
«Чуть с дивана не упала от красоты такой! Даже на спектакль можно не ходить — и так страшно»;
«Сразу подумала, что это Саша Петров»;
«У меня мурашки по коже от взгляда», — отозвались юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Варнаву раскритиковали за странный танец.
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