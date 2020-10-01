«Я плохо слышу все равно»: Корчевников отшутился о своих проблемах со здоровьем

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Татьяна Меркер
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В эфире своей программы, говоря с Игорем Крутым, ведущий с юмором упомянул о недуге.

«Я плохо слышу все равно»: Корчевников отшутился о своих проблемах со здоровьем

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Коллеги и друзья телеведущего Бориса Корчевникова все чаще говорят об ухудшении его здоровья.

В новом выпуске шоу Корчевникова, которое выходит на канале «Россия 1», он сам заговорил о своих проблемах со слухом. В студию программы пришел продюсер Игорь Крутой. Вспоминая о своих творческих успехах, проектах и забавных случаях из жизни, он решил поведать ведущему и зрителям о совместной с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым поездке в США.

Речь шла о путешествии в Лос-Анджелес, когда Крутой и Леонов поселились в одном номере и Евгений «очень громко храпел». Известный продюсер предупредил, что рассказать об этом забавном случае сможет, используя лишь нецензурную лексику, но Корчевников его смягчил.

«А я плохо слышу все равно», — отшутился ведущий программы.

Пять лет назад актер и телеведущий Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге. Заболевание удалось победить, но не без последствий для органов слуха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корчевников ищет подработку, чтобы платить за лечение.

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