«Я плохо слышу все равно»: Корчевников отшутился о своих проблемах со здоровьем

Коллеги и друзья телеведущего Бориса Корчевникова все чаще говорят об ухудшении его здоровья.

В новом выпуске шоу Корчевникова, которое выходит на канале «Россия 1», он сам заговорил о своих проблемах со слухом. В студию программы пришел продюсер Игорь Крутой. Вспоминая о своих творческих успехах, проектах и забавных случаях из жизни, он решил поведать ведущему и зрителям о совместной с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым поездке в США.

Речь шла о путешествии в Лос-Анджелес, когда Крутой и Леонов поселились в одном номере и Евгений «очень громко храпел». Известный продюсер предупредил, что рассказать об этом забавном случае сможет, используя лишь нецензурную лексику, но Корчевников его смягчил.

«А я плохо слышу все равно», — отшутился ведущий программы.

Пять лет назад актер и телеведущий Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге. Заболевание удалось победить, но не без последствий для органов слуха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корчевников ищет подработку, чтобы платить за лечение.