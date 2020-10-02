Свадьбы под запретом: В России усиливаются антикоронавирусные меры

Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки ощутимо увеличилось — 8 945 заболевших, на 500 больше, чем накануне. Зафиксировано 169 смертельных случаев. Регионы усиливают антиковидные меры.

В Москве работодателей обязали перевести минимум треть сотрудников на «удаленку». Сергей Собянин заявил, что столичные власти могут ввести санкции против предприятий, нарушающих это требование.

В Петербурге с 1 октября без средств защиты нельзя попасть в метро, автобус или такси. Прошли рейды в торговых центрах. За несоблюдение антиковидных мер — владельцам грозит штраф до одного миллиона рублей.

В Ленинградской области за сутки выявили 75 заболевших коронавирусом. «Красную зону» ограничений пополнили Выборгский и Гатчинский районы.

В Калининградской области вновь запретили свадьбы и корпоративы. Повсеместно усиливают контроль за масочным режимом в общественном транспорте — рейды прошли в Нижнем Новгороде, Воронеже, Астрахани. В Иваново пассажиров без масок высаживают из автобусов.