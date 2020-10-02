Саакашвили чуть не убили в ресторане в Киеве — видео
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из заведений общепита украинской столицы.
Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Михаил Саакашвили едва не стал жертвой покушения. Все произошло в одном из ресторанов Киева. Мужчина с заточкой в руках уверенно направился к столику, где сидел бывшего президента Грузии, но ему тут же перегородили дорогу охранники. Они отвели гостя в сторону и о чем-то с ним побеседовали, после чего он вновь подошел к Саакашвили.
Напоследок злоумышленник что-то сказал политику и скрылся. Задержать его не успели.
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