Саакашвили чуть не убили в ресторане в Киеве — видео

Эфирная новость 58

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из заведений общепита украинской столицы.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Михаил Саакашвили едва не стал жертвой покушения. Все произошло в одном из ресторанов Киева. Мужчина с заточкой в руках уверенно направился к столику, где сидел бывшего президента Грузии, но ему тут же перегородили дорогу охранники. Они отвели гостя в сторону и о чем-то с ним побеседовали, после чего он вновь подошел к Саакашвили.

Напоследок злоумышленник что-то сказал политику и скрылся. Задержать его не успели.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
«Важно быть на первом месте»: астролог предсказала будущее Арсения Плющен...

Последние новости

8:21
В Госдуме предложили родителям оплачиваемый отпуск на время школьных каникул
8:13
«Важно быть на первом месте»: астролог предсказала будущее Арсения Плющенко
8:00
У Трампа обнаружили коронавирус
7:56
«Перебор»: Нюшу не узнали на новом снимке из-за фотошопа
7:48
Саакашвили чуть не убили в ресторане в Киеве — видео
7:40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Пегова показала степень своей подготовки к «Ледниковому периоду»
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок