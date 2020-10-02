Воздушный шар экстренно сел на трассу в Хабаровском крае — видео

Эфирная новость 56

Шар воздухоплавателей полностью перекрыл оживленную дорогу.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Хабаровском крае воздушный шар совершил экстренную посадку на автотрассу. Инцидент сняли очевидцы.

На кадрах видно, что шар полностью перекрыл движение на дороге. Водителям пришлось ждать пока воздухоплаватели освободят проезд.

Как стало известно, никто из находящихся в корзине пассажиров не пострадал.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых делают успешную карьеру

Последние новости

13:03
Голикова рассказала о серьезном росте заболеваемости коронавирусом
12:52
Крисси Тайген и Джон Ледженд потеряли ребенка: Кто еще из знаменитостей пережил эту трагедию?
12:42
Эксперт объяснил, чем опасно поддельное зарядное устройство для смартфона
12:34
Дрессировщик рассказал о состоянии сына после нападения медведя в цирке
12:24
«Еще одна рыбка!» — у Сенчуковой и Рыбина появился малыш
12:14
Участие в «Ледниковом периоде» грозит Ольге Бузовой операцией

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых делают успешную карьеру
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок