В Хабаровском крае воздушный шар совершил экстренную посадку на автотрассу. Инцидент сняли очевидцы.

На кадрах видно, что шар полностью перекрыл движение на дороге. Водителям пришлось ждать пока воздухоплаватели освободят проезд.

Как стало известно, никто из находящихся в корзине пассажиров не пострадал.