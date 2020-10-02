«Что с ней?» — Поклонники не узнали сильно похудевшую Регину Дубовицкую
Артистка посетила выставку картин коллеги-юмориста Геннадия Ветрова.
Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova
Артистка Регина Дубовицкая поразила поклонников своим внешним видом на выставке «Ветреный вернисаж» своего коллеги Геннадия Ветрова. Многим показалось, что бессменная ведущая передачи «Аншлаг» резко «сдала». Женщина сильно похудела, у нее осунулось лицо.
Светскому журналисту Феликсу Грозданову удалось поговорить с юмористкой. Она похвалила работу Ветрова, а также призналась, что не слышала о рождении у Евгения Петросяна сына от молодой жены, пишет «Дни.ру».
«Сам он со мной про это говорить не будет, поэтому комментировать это событие не могу», — сообщила она порталу
Регине Дубовицкой в канун Нового года исполнится 72 года. Она рассказала, что сидит на строгой диете и серьезно ограничивает себя в углеводах. В день юмористка съедает только два кусочка черного хлеба, пьет чашку кофе без сахара и немного кефира.
«В итоге за две недели пять килограммов я сбрасываю. Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме», — рассказала она.
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Пользователи сети остались не в восторге от изменений во внешности юмористки.
«Как она изменилась»;
«Думаю болеет», — обсудили они в комментариях к фото корреспондента Грозданова.
«Что это с ней стало?» — уточнил один из подписчиков журналиста.
«71 год», — лаконично ответил тот.
Ранее 5-tv.ru писал о признании Регины Дубовицкой, что та никогда не дружила с Петросяном.
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