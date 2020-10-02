«Что с ней?» — Поклонники не узнали сильно похудевшую Регину Дубовицкую

|
Анастасия Шадская
80

Артистка посетила выставку картин коллеги-юмориста Геннадия Ветрова.

«Что с ней?» — Поклонники не узнали сильно похудевшую Регину Дубовицкую

Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova

Артистка Регина Дубовицкая поразила поклонников своим внешним видом на выставке «Ветреный вернисаж» своего коллеги Геннадия Ветрова. Многим показалось, что бессменная ведущая передачи «Аншлаг» резко «сдала». Женщина сильно похудела, у нее осунулось лицо.

Светскому журналисту Феликсу Грозданову удалось поговорить с юмористкой. Она похвалила работу Ветрова, а также призналась, что не слышала о рождении у Евгения Петросяна сына от молодой жены, пишет «Дни.ру».

«Сам он со мной про это говорить не будет, поэтому комментировать это событие не могу», — сообщила она порталу

Регине Дубовицкой в канун Нового года исполнится 72 года. Она рассказала, что сидит на строгой диете и серьезно ограничивает себя в углеводах. В день юмористка съедает только два кусочка черного хлеба, пьет чашку кофе без сахара и немного кефира.

«В итоге за две недели пять килограммов я сбрасываю. Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме», — рассказала она.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)

Пользователи сети остались не в восторге от изменений во внешности юмористки.

«Как она изменилась»;

«Думаю болеет», — обсудили они в комментариях к фото корреспондента Грозданова.

«Что это с ней стало?» — уточнил один из подписчиков журналиста.

«71 год», — лаконично ответил тот.

Ранее 5-tv.ru писал о признании Регины Дубовицкой, что та никогда не дружила с Петросяном.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
78.09
0.81 91.58
0.86
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября

Последние новости

19:08
Пугачева сообщила о смерти близкого друга — певца Александра Кальянова
19:05
Премьер Армении назвал условие прекращения боев в Карабахе
18:51
Джигана обвинили в осквернении святилища в Северной Осетии
18:50
В центре Степанакерта прогремели пять взрывов
18:41
Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили по телефону Путин и Пашинян
18:30
Как пластическая операция может повлиять на судьбу человека — объяснение экстрасенса

Сейчас читают

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике
«Пугачевочка в балахоне»: Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Примадонны

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок