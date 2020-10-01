«Мурашки пошли по коже»: экстрасенс о последнем фото Конкиной с ее женихом

Совместный снимок Софии Конкиной и ее жениха Михаила заставил содрогнуться экстрасенса Анну Геман. Молодой человек выложил кадр накануне и указал, что это последнее фото пары, сделанное за день до трагедии. По его словам, на следующий вечер он стал собираться на работу в ночную смену, а девушка взяла бутылку вина и ушла из дома. Спустя несколько часов она пришла на занятие в бассейн, которое закончилось плачевно для Софии и ее родных.

Исследовав фото, медиум насторожилась и задумалась о роли Михаила в событиях, которые привели к смерти Конкиной.

«От него (Михаила — Прим.ред.) идет очень неприятная энергетика. Когда я открыла его фото, у меня мурашки пошли по телу. У меня много вопросов относительно психики Михаила и его причастности к тому, что произошло», — сказала Геман.

Instagram @mimimishka3377

Экстрасенс охарактеризовала отношения дочери знаменитого актера как абьюзивные. На основании снимка она сделала вывод, что Конкина подвергалась давлению со стороны близкого человека.

«Девушка была зависима от него. Он был лидером в этих отношениях, он довлел. Была какая-то агрессия с его стороны. У нее же было состояние испуга. Она боялась сделать шаг, чтобы эти отношения прекратить. Эти отношения были для ее неким макетом. Других она не знала. Такие вещи происходят, когда у человека сложился шаблон отношений, возможно, на примере родителей», — заключила медиум.

София Конкина скончалась 24 сентября в реанимационном отделении московской больницы. Ее доставили туда после инцидента в фитнес-центре «Джамп-клуб». В момент занятий в бассейне девушка оказалась на дне и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, Владимир Конкин, не верит, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры, как дочь заслуженного артиста и исполнителя роли Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» еле держась на ногах, покупает вино перед походом в бассейн.