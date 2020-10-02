Каковы новые версии возникновения пожаров в Воронежской области

В Воронежской области ищут поджигателей. Не исключено, что сотни гектаров превратились в пепелище, а десятки людей остались без крыши над головой, именно по их вине.

В сети появились шокирующие кадры — местные жители заметили мужчину, который поджигал траву возле дороги.

О новых версиях возникновения пожаров — корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.