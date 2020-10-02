Каковы новые версии возникновения пожаров в Воронежской области

Эфирная новость 31

Сотни гектаров территории региона превратились в пепелище, десятки людей остались без крыши над головой.

Фото, видео: www.globallookpress / Jan Huebner via www.imago-images; 5-tv.ru

В Воронежской области ищут поджигателей. Не исключено, что сотни гектаров превратились в пепелище, а десятки людей остались без крыши над головой, именно по их вине.

В сети появились шокирующие кадры — местные жители заметили мужчину, который поджигал траву возле дороги.

О новых версиях возникновения пожаров — корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
78.09
0.81 91.58
0.86
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября

Последние новости

19:08
Пугачева сообщила о смерти близкого друга — певца Александра Кальянова
19:05
Премьер Армении назвал условие прекращения боев в Карабахе
18:51
Джигана обвинили в осквернении святилища в Северной Осетии
18:50
В центре Степанакерта прогремели пять взрывов
18:41
Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили по телефону Путин и Пашинян
18:30
Как пластическая операция может повлиять на судьбу человека — объяснение экстрасенса

Сейчас читают

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике
«Пугачевочка в балахоне»: Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Примадонны

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок