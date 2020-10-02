Каковы новые версии возникновения пожаров в Воронежской области
Сотни гектаров территории региона превратились в пепелище, десятки людей остались без крыши над головой.
Фото, видео: www.globallookpress / Jan Huebner via www.imago-images; 5-tv.ru
В Воронежской области ищут поджигателей. Не исключено, что сотни гектаров превратились в пепелище, а десятки людей остались без крыши над головой, именно по их вине.
В сети появились шокирующие кадры — местные жители заметили мужчину, который поджигал траву возле дороги.
О новых версиях возникновения пожаров — корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.
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