Пригожин и Валерия хотят совместных детей вслед за Рудковской и Плющенко

Пополнение в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко с воодушевлением восприняли их знакомые и коллеги Иосиф Пригожин и певица Валерия. Как сообщала накануне музыкальный продюсер, она стала мамой в четвертый раз и показала завернутого в пеленки новорожденного наследника от прославленного фигуриста.

Пригожин и Валерия изъявили желание последовать примеру звездной пары. Об этом продюсер рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Мне приятно, что Яна и Женя называли сына Арсением в честь нашего сына Арсения. Значит, вырастет талантливый парень. Для меня это (появление на свет ребенка — Прим.ред.) стало таким же сюрпризом, как и для других. Когда мне вчера сказали, что у Яны родился сын, я обалдел. Это было строжайшей тайной. Они молодцы, решают главную проблему в нашей стране — демографическую. Мы с удовольствием бы это тоже сделали, но пока не получается», — сказал Пригожин.

Instagram @rudkovskayaofficial

У продюсера трое детей — два сына от домохозяйки Елены Соколовой и дочь от бизнес-леди Лейлы Фаттаховой. Двух сыновей и дочь Валерии от Александра Шульгина продюсер тоже считает родными.

По слухам, Рудковская и Плющенко воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом говорила и сама звезда на шоу «Алена, блин». Маленький Арсений стал вторым совместным ребенком супругов. От первого брака у знаменитого фигуриста остался 14-летний сын. Сама Яна в союзе с бизнесменом Виктором Батуриным воспитывала двоих сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог предсказала будущее Арсения Плющенко.