«Терроризирует мать!» — Алибасов обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в домоуправстве

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Валентин Черников
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Музыкальный продюсер заявил, что Ольга Шукшина поставила замки на все комнаты в квартире родительницы.

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana

Выяснение отношений между Бари Алибасовым и дочерью Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги продолжилось и после отказа супругов от развода. Примирившаяся пара встретилась в день памяти актера, режиссера и писателя Василия Шукшина. Однако запланированная поездка вдовы классика и ее мужа на кладбище не удалась. Об этом музыкальный продюсер написал в Instagram, обвинив наследницу жены в домоуправстве.

«Решили с Лидой почтить его память и съездить на Новодевичье. Но не тут-то было! Ее младшая дочь поставила замки на все комнаты (в квартире — Прим.ред.) на Бочкова. Оставила матери только отхожее место и кухню. На всех ТВ-шоу она изображает из себя Агнца Божьего, а дома терроризирует мать!» — заявил Алибасов.

Instagram @alibasov_nana

К посту он добавил снимок, на котором сидит рядом с Федосеевой-Шукшиной. Судя по геоотметке, в момент съемки они находились в четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, которая принадлежит дочерям народной артистки Марии и Ольге.

Подписчики Алибасова неоднозначно восприняли его пост. Часть фолловеров присоединилась к словам создателя группы «На-На» и осудила описанный им поступок Ольги Шукшиной. Другая часть пользователей не поверила словам предприимчивого продюсера и посчитала публикацию — его очередной пиар-акцией. Тем более, что автор поста не указал возможные мотивы столь деспотичного поведения дочери.

«Как так можно с мамой?! Вам нужно уехать к морю с мягким климатом и жить вдвоем. Только друг друга сможете спасти»;

«Должно же быть какое-то решение! И оно одно! Уважать мать и память об отце!»

«Вы тоже ничем не лучше, она умаляет вас вернуть квартиру, а вы не отдаете»;

«Может, хватит выдумывать?» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, почему сын Алибасова отказался от наследства в 30 миллионов рублей.

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