На фоне сенсационного заявления продюсера Бари Алибасова о примирении с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и прекращении бракоразводного процесса, его сын — Бари Бариевич — сделал еще одно неожиданное признание.

Обращаясь к аудитории посредством Instagram, сын музыканта рассказал, как связан его отказ от многомиллионного наследства с вестью о воссоединении семьи.

«Отказ от наследства — громко сказано. Это всего лишь та часть отцовского состояния, которая оформлена чисто на отца — порядка 30 миллионов рублей… Не так много», — уточнил Алибасов-младший.

Он пояснил, что на то были две веские причины. Во-первых, из-за отсутствия повода Лидия не будет лишний раз «капать на мозг» Бари Каримовичу. В частности, убеждать, что сын (Бари Бариевич — Прим.ред.) не любит продюсера и находится с ним исключительно с корыстной целью. Во-вторых, наследник Алибасова считает, что большие деньги, заработанные честным трудом музыканта, должны «работать на благо».

«Отцовское наследие достойно большего, чем я просто пропью его. <…> Он всю жизнь ставил на первое место народ, свою работу и страну, так пускай его наследие работает на народ и на страну правильно. Передаю наследство в Фонд поддержки одаренных детей Игоря Сандлера», — пояснил сын продюсера.

И тут же поспешил «утешить» фанатов, обеспокоенных его судьбой. Выяснилось, что в программах этого Фонда непосредственное участие будет принимать дочь эпатажного Бари Бариевича, а потому фактически деньги «не сгорят».

«Я вкидываюсь в развитие своей дочери, и если побочно получит от этого профит страна, почему бы и нет?!» — констатировал Алибасов.

Instagram @barialibasovjr

В заключение он лишь добавил, что примирение Бари Каримовича и Лидии Николаевны стало возможным, поскольку пропала основная «причина» конфликта, угроза наследству сына продюсера. Под этим он подразумевал выселение из квартиры Федосеевой-Шукшиной ее дочери Ольги, якобы настраивавшей мать против супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов-младший откровенно заявил о неприязни к Лидии Федосеевой-Шукшиной.