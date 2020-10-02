Новая пассия? Сын Любови Полищук нежно прижался к звезде «Холостяка» — фото
Алексей Макаров хранит свою личную жизнь в секрете.
Фото, видео: www.globallookpress / Natalia Shakhanova; Instagram @makarov_alexey_
Сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров показал подписчикам в Instagram фото своей предполагаемой девушки.
Актер из нового сериала «Гости из прошлого» недавно намекал на роман с обладательницей красивых ног. Теперь он показал девушку «лицом» — это звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина. На фото Алексей нежно прижался к ней лицом. Однако подпись к посту оставила фанатов актера в недоумении.
«В глазах померкло, малость, от такой красоты. Я про интерьер и сервировку, если что», — уточнил Макаров и поставил нежный хештег #снежинка.
Впрочем, поклонники поняли этот намек однозначно.
«Ага, сервировка…»;
«Мы поняли, Алексей, интерьер у вас высший»;
«Светитесь счастьем оба!»;
«Это супруга? Очень красивая», — написали они в комментариях.
Кроме красноречивого молчания сына Полищук сложность представляет и личность Снежаны. В прошлом году девушка вышла замуж. Если она и рассталась с супругом, об этом нигде не говорилось.
Сам Алексей Макаров в прошлом был женат на журналистке Марии Сперанской. Они развелись спустя три года после свадьбы. Отношения с танцовщицей Ольгой Силаенковой также испытания временем не выдержали.
Ранее 5-tv.ru пиал, как сын Полищук подшутил над фанатами.
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