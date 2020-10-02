Сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров показал подписчикам в Instagram фото своей предполагаемой девушки.

Актер из нового сериала «Гости из прошлого» недавно намекал на роман с обладательницей красивых ног. Теперь он показал девушку «лицом» — это звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина. На фото Алексей нежно прижался к ней лицом. Однако подпись к посту оставила фанатов актера в недоумении.

«В глазах померкло, малость, от такой красоты. Я про интерьер и сервировку, если что», — уточнил Макаров и поставил нежный хештег #снежинка.

Instagram @makarov_alexey_

Впрочем, поклонники поняли этот намек однозначно.

«Ага, сервировка…»;

«Мы поняли, Алексей, интерьер у вас высший»;

«Светитесь счастьем оба!»;

«Это супруга? Очень красивая», — написали они в комментариях.

Кроме красноречивого молчания сына Полищук сложность представляет и личность Снежаны. В прошлом году девушка вышла замуж. Если она и рассталась с супругом, об этом нигде не говорилось.

Сам Алексей Макаров в прошлом был женат на журналистке Марии Сперанской. Они развелись спустя три года после свадьбы. Отношения с танцовщицей Ольгой Силаенковой также испытания временем не выдержали.

Ранее 5-tv.ru пиал, как сын Полищук подшутил над фанатами.