Адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на обвинения Алибасова о замках на дверях

Обвинения Бари Алибасова в адрес дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги прокомментировала адвокат народной артистки Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее продюсер опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что его жена изъявила желание почтить память покойного супруга — актера, режиссера и писателя Василия Шукшина. Однако совместная поездка семейной пары не удалась якобы по вине наследницы актрисы. Создатель группы «На-На» указал, что Шукшина-младшая поставила замки на все комнаты в их совместной квартире, оставив матери лишь туалет и кухню. По словам Алибасова, таким образом Ольга «терроризирует мать».

В разговоре с 5-tv.ru адвокат назвала заявление продюсера дезинформацией.

«Если Лидия Николаевна хочет вместе с супругом почтить память Василия Макаровича, это достойно, правильно. Но кто сообщает новости в таком контексте? Что касается отхожего места и кухни — эта информация не соответствует действительности. В квартире Шукшиных несколько недель назад была кража. Действительно, Ольга поставила замок на двери в собственную комнату. Ольга пользуется двумя комнатами из четырех и для внутреннего использования врезала замок. Всеми остальными комнатами спокойно пользуется Лидия Николаевна», — сообщила Вербицкая-Линник.

Юрист добавила, что не знает, попала ли народная артистка на кладбище к Василию Шукшину, и что ей на самом деле могло помешать. Однако уточнила, что обо всех нарушениях своих прав Федосеева-Шукшина ставит ее в известность. Информацией о проблемах своей подзащитной с дочерью адвокат не располагает.

Ранее 5-tv.ru писал, почему сын Алибасова отказался от наследства в 30 миллионов рублей.