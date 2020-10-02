Минск отзывает послов из Литвы и Польши для консультаций

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Алина Потёмкина
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Кроме того, решено сократить численность дипмиссий Вильнюса и Варшавы в республике.

Минск отзывает послов из Литвы и Польши для консультаций

Фото: www.globallookpress / Carsten Reisinger

Белоруссия отзывает с 5 октября своих послов в Литве и Польше для консультаций. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, пишет РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы», — говорится в заявлении.

Также Минск требует от Вильнюса и Варшавы сократить число дипломатов в Белоруссии. В столице Литвы должно остаться 14 сотрудников дипмиссии вместо 25, в варшавском посольстве — 18 вместо 50.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — отмечается в сообщении.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали введение санкций против 40 представителей руководства Белоруссии. При этом в список персон, в отношении которых будут действовать ограничительные меры, не вошел глава республики Александр Лукашенко. Как писал 5-tv.ru, в его адрес персональные санкции ввели Великобритания и Канада.

Политическая обстановка в Белоруссии привлекла внимание мирового сообщества после подведения итогов выборов президента республики. С 9 августа в Минске и ряде регионов страны проходят ежедневные протесты. Люди выражают несогласие с результатами голосования. Согласно официальным данным, победу в выборной гонке одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эммануэль Макрон объяснил отказ от включения Лукашенко в «черный список» Евросоюза.

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