Игорь Крутой рассказал, почему на самом деле расстался с первой женой

Игорь Крутой рассказал, почему почти не общается со своей первой женой Еленой, от которой у него есть сын Николай. По словам композитора, нежные чувства его жены не выдержали проверку финансовыми трудностями. Как сообщает Starhit.ru, из-за нехватки денег в семье часто возникали ссоры, которые вскоре привели к расставанию и разводу.

«Иногда такое происходит, бывает. Да, мы могли бы продлить отношения, но рано или поздно все бы закончилось. Если честно, у нас были материальные трудности, и должна была быть великая любовь, чтобы не обращать на них внимания. Наверное, со стороны Лены такой любви не было, и произошло то, что должно было произойти», — сказал артист на передаче «Судьба человека».

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Игорь Яковлевич заметил, что, когда хит «Мадонна» в исполнении Александра Серова стал популярным и к нему пришел успех, его бывшая супруга рассказывала всем, что песня посвящена ей, но это было неправдой. Елена даже пыталась вернуть мужа, но его чувства уже угасли. Крутой сказал, что они редко встречаются на семейных торжествах и практически не общаются.

Сегодня Игорь Яковлевич счастлив со своей женой Ольгой, она часто трогательно говорит об их дочерях в социальных сетях. О красоте девушек и любви в доме Крутых не умолкают преданные поклонники.