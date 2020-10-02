ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes

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Светлана Александрова
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Издание отмечает, что доходы звезд за год снизились на 20%, а основной их источник — телевидение и стриминговые сервисы.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes

Фото: www.globallookpress / AdMedia, ImagePressAgency/face to face

Журнал Forbes опубликовал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Его возглавила колумбийско-американская актриса, звезда сериала «Американская семейка» София Вергара с доходом в 43 миллиона долларов. На втором месте - Анджелина Джоли с 35,5 миллиона долларов.

В тройке лидеров также израильская звезда Галь Гадот, известная по супергеройским фильмам «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Чудо-женщина» и другим. Ее годовой доход, по данным издания, составил 31,5 миллиона долларов.

В первой пятерке оказались комедийная актриса из США Мелисса Маккарти (25 миллионов долларов) и обладательница трех «Оскаров» и девяти «Золотых глобусов» Мерил Стрип (24 миллиона долларов).

В десятку также вошли Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

Совокупный годовой доход всех фигуранток рейтинга составляет 254 миллиона долларов. И это, как отмечает издание, на 20% меньше, чем годом ранее. А большую часть своих гонораров они получили от телевидения и стриминговых сервисов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о многомиллионных потерях некоторых российских звезд.

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