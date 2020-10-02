Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Венесуэлу
По словам исполнительного вице-президента страны Дельси Родригес, это исторический момент для Боливарианской Республики.
Фото, видео: Depositphotos / AntonMatyukha; РФПИ
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу. Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вакцинирование добровольцев начнется в ближайшие дни. Оно будет проходить в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». Вакцинацию пройдут две тысячи человек.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, встречая борт с первой партией российской вакцины, назвала поставку препарата в страну «историческим моментом».
«Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины «Спутник V», — цитирует ТАСС заявление политика.
Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой начались клинические исследования вакцины «Спутник V».
Вакцина производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения РФ 11 августа. Российский препарат стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире.
В настоящее время заявки на вакцину «Спутник V» поступили от более 50 стран, В список желающих вошли государства СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Ранее 5-tv.ru сообщал первые подробности испытаний российской вакцины от коронавируса.
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