Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Венесуэлу

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу. Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вакцинирование добровольцев начнется в ближайшие дни. Оно будет проходить в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». Вакцинацию пройдут две тысячи человек.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, встречая борт с первой партией российской вакцины, назвала поставку препарата в страну «историческим моментом».

«Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины «Спутник V», — цитирует ТАСС заявление политика.

Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, в которой начались клинические исследования вакцины «Спутник V».

Вакцина производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения РФ 11 августа. Российский препарат стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире.

В настоящее время заявки на вакцину «Спутник V» поступили от более 50 стран, В список желающих вошли государства СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал первые подробности испытаний российской вакцины от коронавируса.