Раскрыты подробности испытаний российской вакцины от коронавируса
Первый в мире препарат от COVID-19, разработанный НИЦ имени Гамалеи, в августе прошел регистрацию Минздрава.
Фото: ТАСС / PA Images
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости раскрыл подробности испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
По его словам, участвующие в исследовании добровольцы не знают, что им вводят во время инъекций — препарат или плацебо. Медиков также не информируют о содержимом шприцев.
«Знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — сказал Александр Гинцбург.
Глава НИЦ уточнил, что данная мера направлена на исключение возможности введения одному добровольцу и вакцины, и плацебо. Александр Гинцбург заверил, что добровольцам сообщат о введенном препарате только после завершения испытаний.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспатент зарегистрировал вторую вакцину от COVID-19.
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