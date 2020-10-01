Раскрыты подробности испытаний российской вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости раскрыл подробности испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По его словам, участвующие в исследовании добровольцы не знают, что им вводят во время инъекций — препарат или плацебо. Медиков также не информируют о содержимом шприцев.

«Знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — сказал Александр Гинцбург.

Глава НИЦ уточнил, что данная мера направлена на исключение возможности введения одному добровольцу и вакцины, и плацебо. Александр Гинцбург заверил, что добровольцам сообщат о введенном препарате только после завершения испытаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспатент зарегистрировал вторую вакцину от COVID-19.