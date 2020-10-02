Беглов поблагодарил Скворцову за помощь в борьбе с коронавирусом

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Валентин Черников
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Губернатор Петербурга подчеркнул, что участие федерального центра позволило снизить нагрузку на городские больницы в пик пандемии.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство России оказало ощутимую поддержку Петербургу в борьбе с коронавирусом на пике пандемии. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время встречи с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. Градоначальник поблагодарил руководителя ведомства за предоставленный Северной столице ценный ресурс.

«В самое сложное время, когда у нас был пик заболеваемости, ряд медицинских учреждений, которые находятся под руководством Вероники Игоревны, приняли участие и были переведены для приема ковидных больных. Это дало возможность снять нагрузку на наши стационары и оказывать плановую помощь», — сказал Беглов.

Глава города также отметил, что опыт, наработанный в период пандемии клиниками ФМБА России, был полезен при разработке методик борьбы с вирусом.

В ходе встречи губернатор и руководитель ФМБА обсудили масштабные кадровые перестановки в трех федеральных стационарах и горбольнице, где накануне сменились главврачи. Речь идет о руководителях четырех крупнейших стационаров: главе Мариинской больницы Олеге Емельянове, главе медцентра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Алексее Баиндурашвили, главе детского научно-клинического центра инфекционных болезней Юрии Лобзине и главе клинической больницы № 122 Якове Накатисе.

«Команды новых руководителей будут развивать фундаментальные научные и клинические направления, а также работать над обеспечением безопасности тех жителей Петербурга, которые трудятся в отраслях с высокими рисками для здоровья. Наша задача — сделать все, чтобы они могли спокойно работать и быть эффективными на своих местах», — отметила в беседе с журналистами Вероника Скворцова.

По ее словам, ученые, которые возглавляли научные центры на протяжении многих лет, стали их почетными президентами и продолжат работу в новом качестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что куда не пустят без маски в Петербурге.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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