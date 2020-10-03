Покончившую с собой нижегородскую журналистку заподозрили в сектантстве

Покончившую с собой главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирину Славину (Мурахтаеву) заподозрили в сектантстве. Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров в интервью ТАСС заявил, что поведение погибшей журналистки абсолютно не свойственно людям с устойчивой психикой. Эксперт уверен, что женщина готовилась свести счеты с жизнью.

«То, каким способом она это сделала, связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты», — сказал Виктор Макаров.

Ирина Славина (Мурахтаева) была фигуранткой уголовного дела, возбужденного в отношении соратника Михаила Ходорковского — нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

Подозреваемый является последователем пастафарианства — появившейся в США 14 лет назад пародийной религии и именует себя «вискарием Храма Летающего Макаронного Монстра».

Погибшая оставила на своей странице в Facebook предсмертное сообщение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покончившая с собой в Нижнем Новгороде журналистка вынашивала эту идею еще год назад.