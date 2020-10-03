Покончившую с собой нижегородскую журналистку заподозрили в сектантстве

|
Василий Заика
34

По словам эксперта Виктора Макарова, поведение погибшей Ирины Славиной несвойственно людям с устойчивой психикой.

Покончившую с собой нижегородскую журналистку заподозрили в сектантстве

Фото: ТАСС / Солунин Михаил

Покончившую с собой главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирину Славину (Мурахтаеву) заподозрили в сектантстве. Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров в интервью ТАСС заявил, что поведение погибшей журналистки абсолютно не свойственно людям с устойчивой психикой. Эксперт уверен, что женщина готовилась свести счеты с жизнью.

«То, каким способом она это сделала, связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты», — сказал Виктор Макаров.

Ирина Славина (Мурахтаева) была фигуранткой уголовного дела, возбужденного в отношении соратника Михаила Ходорковского — нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

Подозреваемый является последователем пастафарианства — появившейся в США 14 лет назад пародийной религии и именует себя «вискарием Храма Летающего Макаронного Монстра».

Погибшая оставила на своей странице в Facebook предсмертное сообщение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покончившая с собой в Нижнем Новгороде журналистка вынашивала эту идею еще год назад.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
78.09
0.81 91.58
0.86
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября

Последние новости

1:10
Астафьев день: Что можно и что нельзя делать 3 октября
0:55
Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют
0:40
Минобороны Армении сообщает об уничтожении в Карабахе двух беспилотников
0:25
Покончившую с собой нижегородскую журналистку заподозрили в сектантстве
0:10
«Врачи исполосовали меня»: Игорь Крутой впервые ответил на слухи о раке
23:53
Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку»

Сейчас читают

«Ты что, сам не пьешь?» — Конкин обрушился с оскорблениями на жениха своей дочери
Новая пассия? Сын Любови Полищук нежно прижался к звезде «Холостяка» — фото
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок