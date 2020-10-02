Покончившая с собой нижегородская журналистка вынашивала эту идею еще год назад
Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина свела счеты с жизнью 2 октября перед зданием ГУ МВД РФ в Нижегородской области.
Фото: ТАСС / Солунин Михаил
Покончившая с собой главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина (Мурахтаева) намеревалась свести счеты с жизнью еще год назад.
В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с ее страницы в соцсети, где женщина размышляет о том, чтобы совершить самоубийство у проходной других ведомств, а также рассуждает о ценности своей жизни.
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