«Как главнокомандующий на параде»: младшая дочь Николаева за рулем Mercedes прокатила собаку

Игорь Николаев на своей странице в Instagram выложил домашнее видео умилительного содержания, которое в буквальном смысле повергло в восхищение подписчиков. На кадрах четырехлетняя дочь певца и композитора едет за рулем розового игрушечного Mercedes AMG. В качестве пассажира рядом с юной автоледи важно восседает рыжий шпиц.

«Утренний объезд территории. Вероника катает Зойку — Зойка кайфует!» — написал Игорь Николаев.

Instagram @igor_nikolaev_music

Ролик, на котором девочка старательно ведет электрокар по садовым дорожкам, вызвал шквал положительных эмоций среди подписчиков знаменитости.

«Какие они у вас замечательные, и водитель, и пассажир»

«Креативный водитель. Дисциплинированный пассажир»

«Пес — как главнокомандующий на параде! А дочь, как водитель-ас!»

«Зойка такая деловая сидит, а Викуська счастливая»

«Какая милота!» — пишут юзеры.

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