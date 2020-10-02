«Крупненький»: Виктор Рыбин рассказал о новорожденном внуке

Новоиспеченный дедушка, певец Виктор Рыбин рассказал 5-tv.ru о рождении внука. Он признался, что не может раскрыть имени малыша, так как ему не позволяет мать ребенка. Зато озвучил габариты новорожденного — у его дочери Марии родился настоящий богатырь!

«Мальчик — нормальный, крупненький. 3700-3800 и 54 сантиметра. Родился вчера», — сказал артист.

Правда, повидать малютку ему пока не удалось. Дочь находится в роддоме в Долгопрудном и не допускает посетителей, даже самых близких. Отчасти это связано с соблюдением эпидемиологических мер. В обозримом будущем Рыбин рассчитывает посмотреть на внука через неделю.

«Нас вообще не пускает пока Маша. Сейчас нельзя. Тем более, сейчас такая ситуация, все стараются соблюдать меры предосторожности. Через неделю, скорее всего», — поделился певец.

О пополнении в звездном семействе ранее рассказала супруга артиста, певица Наталья Сенчукова. Молодая мама внука — дочь Рыбина от первого брака. Кроме нее у него есть сын, который родился уже в союзе с нынешней женой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем стала единственная дочь солиста «Дюны» Виктора Рыбина.