Журналистка из Нижнего Новгорода умерла в день юбилея собственной матери

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Виктория Андреева
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Следственный комитет РФ назначил посмертную психиатрическую экспертизу главного редактора Koza.press Ирины Славиной.

Фото, видео: Facebook @slavirina; 5-tv.ru

Главный редактор интернет-издания Koza.press Ирина Славина (Мурахтаева) скончалась в день рождения собственной матери. 2 октября Маргарите Колебановой исполнилось 70 лет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, трагедия произошла возле здания МВД в Нижнем Новгороде. Около 15.30 поступило сообщение о возгорании напротив ведомства. По прибытии на место спасатели обнаружили бездыханное тело женщины. Погибшей оказалась Славина.

За сутки до ЧП в доме у журналистки прошел обыск. Как выяснилось позднее, Ирина была фигуранткой уголовного дела, возбужденного в отношении активиста «Открытой России» (Основатель Михаил Ходорковский — Прим.ред.) Михаила Иосилевича. Ему вменяют «осуществление деятельности нежелательной организации».

Накануне гибели в интервью NN.ru Славина прокомментировала сложившуюся ситуацию.

«Самой пострадавшей оказалась моя мама. У нее завтра юбилей — 70 лет, и она не очень довольна тем „подарком“, который мы ей устроили. Она собирается на площадь с пикетом — впервые в жизни», — сказала главред интернет-издания.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Известно, что СКР уже назначил посмертную психиатрическую экспертизу Ирины Славиной. Нижегородские СМИ также отмечают, что Славина состояла в секте «Храм Летающего Макаронного Монстра».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главного редактора Koza.press Ирину Славину, сгоревшую у здания МВД, заподозрили в увлечении сектантством.

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