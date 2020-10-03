Экс-полковник ГРУ Квачков пришел проститься с Тесаком — видео
На Кунцевском кладбище Москвы проходят похороны Максима Марцинкевича.
Фото, видео: 5-tv.ru
Соратники и друзья Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, пришли на Кунцевское кладбище Москвы, чтобы проводить его в последний путь.
В числе этих людей там появился и бывший полковник ГРУ Владимир Квачков. Он назвал Тесака своим соратником.
«Максим Сергеевич — соратник по русскому делу, мы с ним лично не были знакомы, получилось так, что мы сидели в разных тюрьмах в это время, его некоторые убеждения совпадают с моими», — сказал Квачков.
Квачкова задержали по подозрению в причастности к покушению на главу правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса еще в 2005 году. Однако в 2008 году он был оправдан. В 2010 Квачкова вновь арестовали, обвинив в организации военного мятежа. Его освободили в феврале 2019 года в связи с частичной декриминализацией.
Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в камере СИЗО в Челябинске. Родственники Тесака не верят, что он мог свести счеты с жизнью.
Максим Марцинкевич был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали. Кроме того, он возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото справки о смерти националиста Максима Марцинкевича.
* — запрещены на территории РФ
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