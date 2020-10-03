Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев наделал много шума своим невероятным похудением. Дело в том, что артист смог сбросить целый центнер веса, точнее 110 килограмм, и он не собирается останавливаться на достигнутом. Ошеломительные результаты звезда показала в своем микроблоге в Instagram. На снимке Фадеев «влез» в свои старые шорты. Он сумел полностью поместиться в одну штанину.

Главный секрет похудения, по словам артиста, в горячей воде натощак. Фадеев признался, что выпивал три раза в день по 600 миллилитров воды, да такой, «чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток».

Продюсер также отметил, что минус 110 килограмм — это не предел. Он продолжает процесс похудения и хочет увидеть заветные «девяносто» на весах.

Instagram @fadeevmaxim; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Центнер веса удалось скинуть не только Максиму Фадееву, но и актеру Александру Семачеву. Он худел самостоятельно, без помощи диетологов и других врачей, и даже не сдавал анализов. «По дневнику из интернета», как признался сам Семчев. Он мысленно делил еду в тарелке на три части и за один прием пищи съедал одну треть.

Кроме таких радикальных методов похудения он сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисающей кожи. Артист посетовал, что в процессе похудения у него возникли проблемы со здоровьем: начались головокружения и понижение давления.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; ТАСС / Геодакян Артем

Текущий год для юмориста Гарика Харламова выдался «богатым» на перемены. Развод с женой Кристиной Асмус, новые роли, проекты, записи и даже кардинальное изменение внешнего вида. После расставания с Асмус Харламов взялся за себя основательно, скинул лишние килограммы и превратился в завидного холостяка. В свое время он не раз заявлял, что помешать их браку может только его лишний вес, а девушка уверяла, что ей нравится фигура супруга.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @garikkharlamov

Арташес Саркисян (Таш)

Арташес Саркисян известен зрителю как бывший участник команды КВН «Новые армяне», один из основателей и резидент Comedy Club, а ныне актер и телепродюсер. Таш (сценический псевдоним — Прим. ред.) десять лет назад с легкостью расстался с главным юмористическим проектом канала «ТНТ», а в последнее время — с тридцатью килограммами лишнего веса.

Впечатляющих результатов удалось достичь благодаря здоровому образу жизни. Таш объяснил, что он отказался от употребления алкоголя, а появившееся свободное время посвятил спорту. Саркисян участвует в марафонах, в рамках которых спортсмены сначала совершают заплыв, потом едут на велосипеде, а после бегают на огромные расстояния.

www.globallookpress.com / Aleksey Trishin; Instagram @tashevich

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