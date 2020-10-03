Актриса Мария Шукшина в годовщину смерти отца Василия Шукшина посетила его могилу. На Новодевичье кладбище артистка приехала вместе с 15-летними сыновьями Фомой и Фокой. Фотографии с места захоронения легендарного кинорежиссера и писателя она опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

В комментариях под снимком Мария вспомнила, что ее отец любил цитировать Пушкина и часто говорил: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли… Глаголом жги сердца людей!».

Instagram @shukshina_maria

Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года на съемках фильма Бондарчука «Они сражались за Родину». Его дочери Марии на тот момент было всего семь лет, и для девочки это стало большим ударом. На протяжении всей жизни актриса хранит теплые воспоминания о своем знаменитом родителе.

Василия Шукшина должны были похоронить на Введенском кладбище, но этого не могли допустить его «высокопоставленные» друзья. Они прилично похлопотали и смогли выбить для него место на престижном Новодевичьем кладбище, сообщает «Экспресс газета».

Шукшин написал такие известные произведения как «Сельские жители», «Чудик», «Калина красная», «Боря» и другие.

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