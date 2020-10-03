«Мадонна с младенцем»: фанатов впечатлило архивное фото «девушки Бонда» Куриленко
Актриса опубликовала снимок с новорожденным сыном ко дню рождения наследника.
Фото, видео: Instagram @olgakurylenkoofficial; www.globallookpress.com / Panoramic
Модель и актриса Ольга Куриленко, известная по роли одной из девушек агента 007, трогательно поздравила маленького сына с первым юбилеем — ее наследнику исполнилось пять лет. К поздравлению в Instagram она прикрепила архивное фото, на котором держит новорожденного сынишку на руках.
«С днем рождения моего самого любимого мальчика на свете! Ты родился пять лет назад, и я люблю тебя все больше и больше с каждым днем», — написала счастливая мама.
Поклонники присоединились к поздравлениям, желая малышу и звездной маме долгих лет счастья.
«С днем рождения, Спайдермен!»
«Чистого и доброго детства, радостного!!!»
«Растите здоровыми, умными, добрыми!» — не скупились на слова фанаты.
Некоторых поразил образ, в котором Куриленко предстала на снимке.
«Оля, ну вы прямо как Мадонна с младенцем на этом фото!» — восторгались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сыгравшая девушку Бонда Куриленко впечатлила юзеров откровенным купальником.
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