«После нас хоть трава не расти»: В Иркутской области орудуют «железные дровосеки» без сердца и совести

Эфирная новость 71

Проблема черных лесорубов всплывает в России с завидной регулярностью. Владимир Путин распорядился навести порядок в лесной отрасли.

Фото, видео: Depositphotos / Koldunov; 5-tv.ru

На проблему черных лесорубов обратили внимание уже давно. Например, в мае прошлого года на Медиафоруме региональных и местных СМИ Владимиру Путину показали материал наших коллег с телеканала РЕН ТВ — расследование из Сибири, о том, как там массово вырубают лес, а следы своего преступления просто сжигают. Журналисты говорили о том, что это стало в регионе обычным делом.

«А что нужно сделать непременно, уже обсуждали это с Общероссийским народным фронтом, — это нужно наводить порядок в лесной отрасли. Там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям. Поэтому сейчас изучаются и формулируются дополнения в соответствующее законодательство. И вас призываю тоже к этому. А в Иркутске, там действительно с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро, может быть, острее, чем в других регионах страны, это правда», — отметил президент России.

И вот спустя год в Иркутской области снова всплывает эта проблема. Так в Усть-Кутском районе следком устанавливает причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы. Прошло столько времени, но выводы так никто и не сделал.

Все подробности в видеосюжете.

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