«Муж ушел к стриптизерше»: Валентина Талызина раскрыла нюансы личной жизни дочери-актрисы

Всю подноготную личной жизни своей дочери рассказала в эфире федерального канала артистка Валентина Талызина. Она стала гостьей программы Леры Кудрявцевой, где ответила на вопросы любопытной ведущей. Единственное, в чем она пощадила бывших супругов своей наследницы, Ксении Хаировой — не стала раскрывать их имена.

По словам актрисы, у ее дочери было четыре мужа, от второго она родила дочь Анастасию. Правда, именно этот возлюбленный подвел ее сильнее всех — бросил, притом во время беременности.

«Второй муж был артист, кстати, очень талантливый, очень красивый. И от него — Настя. Он ушел к стриптизерше, когда она была беременна», — сказала Талызина.

Дочерью экс-супруг никогда не интересовался и никак не поддерживал бывшую жену. Все легло на плечи ее дочери, Ксении, и самой артистки.

«Как только она сообщила, что ждет ребенка, я через две недели купила кровать, коляску», — вспоминала актриса.

О первом и третьем мужьях дочери она отозвалась хорошо. С обоими Ксения разошлась по своему желанию. Четвертый супруг оказался завистливым, что и стало, по мнению Талызиной, причиной разрыва.

«Он имел очень хороший голос. Но не стал певцом. Вообще он несостоявшийся человек. И он завидовал Ксюше, что она артистка. Но это мое мнение», — уточнила актриса.

В целом она заключила, что четыре неудачных брака — это еще не повод говорить, что личная жизнь ее дочери сложилась плохо. Кроме того, артистка отметила про наследницу, что та «с мужиками крутила, как хотела».

Ранее 5-tv.ru писал, как Валентина Талызина раскрыла детали своей давней вражды с Барбарой Брыльской.