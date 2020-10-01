Актриса театра и кино Валентина Талызина рассказала о долгой вражде с Барбарой Брыльской, с которой они вместе работали над известным фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!» Об этом сообщает Starhit.ru. Как известно, во время съемок картины режиссер Эльдар Рязанов решил, что озвучивать героиню Барбары Брыльской будет Талызина. Это было связано с сильным польским акцентом приглашенной звезды. В ходе работы актрисы настолько часто ссорились, что доходило даже до драки!

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975)

«Я даже била Брыльску на съемках», — призналась Валентина Илларионовна в программе «Секрет на миллион».

Даже спустя годы Талызина не могла удержаться и говорила, что Государственная премия досталась Брыльской несправедливо. Но все же со временем артистки примирились и на данный момент конфликтов и разногласий между ними нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелом недуге, с которым борется 78-летняя Барбара Брыльска. По слухам, это рак, но сама актриса не раскрывает подробностей о своем здоровье.