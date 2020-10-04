Вертолет совершил жесткую посадку в Якутии

|
Марина Неруцких
93

На борту воздушного судна находились шесть человек.

Вертолет совершил жесткую посадку в Якутии

Фото: Depositphotos / motortion

Частный вертолет Ми-2 жестко сел в Якутии. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент зафиксирован в 55 километрах от города Среднекалымска. На борту воздушного судна находились шесть человек.

По предварительной информации, погибших нет. На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:38
Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом прямо на сцене — видео
4:11
Мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Хабаровске — видео
3:43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
3:24
Вертолет совершил жесткую посадку в Якутии
3:17
Азербайджанские военные водрузили свой флаг в занятом селе в Карабахе
2:58
Ванга предсказала Трампу опухоль мозга после коронавируса

Сейчас читают

День Кодрата: Что можно и что нельзя делать 4 октября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок