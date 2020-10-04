Вертолет совершил жесткую посадку в Якутии
На борту воздушного судна находились шесть человек.
Фото: Depositphotos / motortion
Частный вертолет Ми-2 жестко сел в Якутии. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент зафиксирован в 55 километрах от города Среднекалымска. На борту воздушного судна находились шесть человек.
По предварительной информации, погибших нет. На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».
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