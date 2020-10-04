Рэпер Boulevard Depo (настоящее имя Артем Кулик — Прим.ред.) подрался с одним из фанатов прямо на сцене во время концерта в Казани. Видео потасовки между артистом и поклонником появилось в сети.

На кадрах видно, как музыкант и неизвестный молодой человек из зала дерутся в лучах софитов прямо во время выступления. Позже на помощь рэперу пришла охрана клуба — один мужчина скинул со сцены его противника. Второй оперативно подхватил юношу внизу и вывел из зала.

После драки рэпер как ни в чем ни бывало снял с себя майку и продолжил концерт. Что послужило причиной потасовки, и кто был ее инициатором, не известно.

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