Будьте осторожны: назван смертельно опасный посткоронавирусный синдром

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Виктория Андреева
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Отмечается, что нетипичные последствия COVID-19 проявляются как у детей, так и у пациентов старшего возраста.

Будьте осторожны: назван смертельно опасный посткоронавирусный синдром

Фото: Depositphotos / lightsource

Тема:
Эпидемия коронавируса

Одним из тяжелых последствий коронавирусной инфекции назван воспалительный синдром. Ранее он наблюдался только у пациентов в возрасте до 18 лет. Однако по последним данным, развиться может и у людей старшего поколения. Подробности уникального исследования приводятся в докладе американских ученых, опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC — Прим.ред.).

Британия

Незадолго до проведенного в США эксперимента, британские врачи установили тесную взаимосвязь между коронавирусом и появлением так называемого воспалительного синдрома у детей. Впоследствии ему дали название Multisystem inflammatory syndrome in children или MIS-C. Клиническая картина была такова: на коже излечившегося наблюдалась сыпь, нередко опухали конечности, диагностировались перебои в работе сердца и органов пищеварительной системы, а также прочие нарушения.

США

Проведя комплекс исследований, американские ученые выявили такую же симптоматику у взрослых пациентов. Синдром окрестили Multisystem inflammatory syndrome in adults или MIS-A.

Отмечалось, что в эксперименте приняли участие 16 человек в возрасте от 21 до 50 лет. Нарушения в работе сердца были обнаружены у каждого из них, в моторике ЖКТ — у 13 обследуемых, изменения на коже — у пятерых. Кроме того, 14 человек постоянно жаловались на повышенную температуру тела.

При этом удивительно, что все симптомы проявлялись не ранее чем через две недели после инфицирования коронавирусом. Кроме того, в ходе эксперимента двое участников скончались, хотя на то не было видимых причин и каких-либо серьезных осложнений.

В настоящее время ученые детально изучают данный вопрос, чтобы в будущем уметь предупреждать нежелательные последствия COVID-19.

Всего с начала пандемии в мире выявлено 34,8 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Успешно излечились от коронавируса 24,2 миллиона пациентов. 1,03 миллиона скончались в результате осложнений.

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