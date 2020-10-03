Какой фактор может снизить иммунитет к коронавирусу?

|
Виктория Андреева
93

Специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, как обезопасить себя от болезней в осенне-зимний период.

Какой фактор может снизить иммунитет к коронавирусу?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Переохлаждение является серьезным фактором, в разы повышающим риск заражения инфекционными заболеваниями. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, комментируя текущую ситуацию с резким повышением числа пациентов с коронавирусом.

По мнению эксперта, в период пандемии, а в особенности в холодное время года обязательно сохранять тело в тепле. В противном случае, страдая от сильного перепада температур, организм теряет способность к противостоянию заболеваниям.

Вместе с тем Пшеничная напомнила гражданам и о других мерах профилактики инфекционных болезней.

«Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», — цитирует доктора медицинских наук РИА Новости.

Несколькими днями ранее эксперт также сообщила, что выход России на плато по заболеваемости COVID-19 зависит исключительно от слаженных действий населения страны.

По ситуации на 3 октября, с начала пандемии на территории РФ выявлено 1194643 случая инфицирования коронавирусом. Из них успешно излечились 970296 человек, 21077 скончались вследствие осложнений. За последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 9412 пациентам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно надевать защитную маску.

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 окт
При каком условии москвичи бесплатно получат лекарства для лечения от коронавируса?
3 окт
«Люблю!» — инфицированный коронавирусом Трамп обратился к стране
3 окт
Какой стороной надевать защитную маску? — рассказали в Минздраве
3 окт
Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют
2 окт
Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку»
2 окт
Беглов поблагодарил Скворцову за помощь в борьбе с коронавирусом
2 окт
Представитель ВОЗ призвала не допустить локдауна в России из-за COVID-19
2 окт
Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Венесуэлу
2 окт
Академик РАН назвал сроки победы над COVID-19
2 окт
Якутский целитель заразил коронавирусом 27 человек

Читайте также

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:19
Экс-полковник ГРУ Квачков пришел проститься с Тесаком — видео
13:10
«Должен быть порядок»: Пашаев оправдался за липовую справку на суде Ефремова
13:06
Барабанщика «А-студио» обокрали в салоне тайского массажа
12:51
Какой фактор может снизить иммунитет к коронавирусу?
12:35
«Люба из воска»: подписчики отметили разницу между лицом и руками Успенской — фото
12:18
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку из-за срабатывания датчика отказа двигателя

Сейчас читают

Что с ними стало? Бывшие мужья известных российских телеведущих — фото
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок