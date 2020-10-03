Какой фактор может снизить иммунитет к коронавирусу?
Специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, как обезопасить себя от болезней в осенне-зимний период.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Переохлаждение является серьезным фактором, в разы повышающим риск заражения инфекционными заболеваниями. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, комментируя текущую ситуацию с резким повышением числа пациентов с коронавирусом.
По мнению эксперта, в период пандемии, а в особенности в холодное время года обязательно сохранять тело в тепле. В противном случае, страдая от сильного перепада температур, организм теряет способность к противостоянию заболеваниям.
Вместе с тем Пшеничная напомнила гражданам и о других мерах профилактики инфекционных болезней.
«Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», — цитирует доктора медицинских наук РИА Новости.
Несколькими днями ранее эксперт также сообщила, что выход России на плато по заболеваемости COVID-19 зависит исключительно от слаженных действий населения страны.
По ситуации на 3 октября, с начала пандемии на территории РФ выявлено 1194643 случая инфицирования коронавирусом. Из них успешно излечились 970296 человек, 21077 скончались вследствие осложнений. За последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 9412 пациентам.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно надевать защитную маску.
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