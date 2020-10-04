«Мать на съемках — мышки в пляс!» — дочь Валюшкиной не узнали после похода к парикмахеру

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Виктория Андреева
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Новый облик Марии Яцко в сети восприняли на «ура».

Фото, видео: Instagram @elena_valushkina

«Когда, если не в молодости, можно и нужно активно экспериментировать над собственной внешностью?» — подумала дочь актрисы Елены Валюшкиной и превратилась из рядовой школьницы в очаровательную сексапильную блондинку. Чудесным перевоплощением 17-летней Маши Яцко заслуженная артистка РФ поделилась с поклонниками в Instagram.

На кадрах, представленных Валюшкиной, позирует девушка с загадочной улыбкой. Ее макияж выполнен в персиковых цветах, а волосы имеют блондинистый оттенок с теплым подтоном.

«Мать на съемках — мышки в пляс!!! Как быстро растут наши дети!!!» — подписала пост Елена.

Instagram @elena_valushkina

Пользователи сети отметили, что после похода к стилисту девушка преобразилась в лучшую сторону. Вместе с тем некоторые заявляли, что с новым цветом волос Мария еще больше походит на Елену.

«Фантазийно! Так держать!»

«Скажу я вам, что эта мышка просто шикарна!»

«Ой, я даже сначала не узнала ее… Как похорошела!»

«О! Теперь вылитая Леночка! Марусе очень идет! Сама нежность!» — восхищались фолловеры Валюшкиной.

Впрочем, не только дети знаменитостей питают любовь к переменам. Так, на днях 24-летняя звезда эстрады и видеоблогер Клава Кока кардинально сменила имидж, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядела сама Елена Валюшкина будучи 17-летней.

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