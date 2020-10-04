Блогер Лена Миро, известная своими бескомпромиссными взглядами и суждениями, выдвинула неожиданную теорию относительно смерти дочери актера Владимира Конкина.

32-летняя София скончалась 24 сентября в результате утопления в бассейне столичного спортивного комплекса «Джамп-клуб». Медицинская экспертиза установила, что в момент трагедии наследница актера находилась под воздействием алкоголя, а также снотворного. Вследствие измененного состояния женщина, хоть и умела плавать, пошла на дно мгновенно.

В своей публикации в «Живом журнале» Миро делает акцент, что сегодня существует несколько версий о причинах смерти Конкиной. Кто-то винит в трагедии ее молодого человека, кто-то настаивает, что девушка могла свести счеты с жизнью. Но почему?

Как рассказал в одном из интервью возлюбленный Софии Михаил Серов, в последнее время на нее навалилось слишком много проблем. Как моральных, так и материальных.

«Ее задолженность по кредиту тянулась с 2013 года. Она тогда уходила от бывшего мужа и брала деньги, чтобы начать новую жизнь. Долг был 500 тысяч рублей. Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого. Также у нее были проблемы с тратами: она получала меньше, чем тратила», — цитирует мужчину Миро.

Он также припоминал, как однажды, находясь в открытом бассейне, дочь актера перебрала с алкоголем, отключилась и мгновенно начала тонуть. К счастью, Михаил оказался рядом и спас ее.

Из всего этого блогер сделала вывод, что 32-летней Софии в принципе было все равно на чувства окружающих и вела она себя как подросток. Хотела — посещала тусовки, хотела — меняла женихов. В общем, никакой дальновидности и житейской мудрости.

«Что произошло той ночью в бассейне фитнес-клуба, пусть разбирается следствие. Предположений слишком много, чтобы можно было однозначно пока сказать. Важно другое — своей смертью дочь губит и отца. Два клапана в сердце. Возраст. Апатия. Владимир Конкин заперся дома и не хочет видеть даже близких друзей. И действительно, что те друзья? Дочь важнее. И теперь ее больше нет», — обратила внимание читателя Миро.

Instagram @mimimishka3377

По ее мнению, нет ничего хуже, когда ребенок, пусть и во взрослом возрасте, совершает поступки, наводящие ужас и страх на близких родственников. Той самой несносной девчонкой, по словам Лены, была и наследница Конкина. Озаботившись личными проблемами, она напрочь забыла о чувствах отца.

«Разрушая свою жизнь, скатываясь на дно, мы убиваем не только себя, но и своих родителей. Дети никогда об этом не думают. Даже в 30 лет, как София. Ей было важнее ее разводы, любовные приключения, траты и прочая суета. <…> Зачем умерла София? Чтобы в конце жизни ее отец ощутил пустоту, боль, разочарование», — подытожила блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти дочери актер Владимир Конкин обрушился с оскорблениями на ее жениха.