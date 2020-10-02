«Слег и не встает»: Конкин выгнал близких из квартиры после похорон дочери

Прощание с единственной дочерью Софией подкосило актера Владимира Конкина. На похоронах девушки ее отец все время рыдал. На протяжении последних дней родственники старались не оставлять безутешного родителя. Проводив близкого человека в последний путь, заслуженный артист замкнулся в себе и выпроводил всех из квартиры.

«Слег и даже не встает. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один. Мы за него, конечно, очень переживаем. Звоним по очереди, чтобы проверить, как себя чувствует. Как-никак, у него стоит два клапана в сердце», — цитирует Starhit друга семьи, ветерана МУРа Алексея Лобарева.

Как передает издание, Конкин подозревает в причастности к смерти Софии ее жениха Михаила Серова. Пара познакомилась в интернете тремя месяцами ранее. Молодые люди проживали вместе в съемной квартире, а свою девушка сдавала. По имеющейся информации, в последнее время возлюбленные не ладили и часто ругались.

Лобарев уточнил, что актер не желает общаться с Михаилом. Сам же друг семьи и опытный оперативник не раз разговаривал с молодым человеком и сделал вывод, что Серову «есть, что скрывать».

Следственный комитет не исключает версию об убийстве Конкиной. По словам адвоката ее семьи Юлии Нитченко, ее бойфренд выступает в деле главным подозреваемым. Исходя из имеющихся материалов юрист заявила, что Михаил «не давал ей жизни», ревновал и преследовал. До этого момента Серов давал противоречивые показания и до сих пор не предоставил алиби на момент трагедии.

София Конкина скончалась 24 сентября в реанимационном отделении московской больницы. Ее доставили туда после инцидента в фитнес-центре «Джамп-клуб». В момент занятий в бассейне девушка оказалась на дне и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, Владимир Конкин, не верит, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.

Ранее 5-tv.ru писал, что жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни.