Оскорбления Владимира Конкина в адрес жениха своей дочери Софии и подозрения его в причастности к ее смерти возмутили интернет-пользователей. Накануне Михаил Серов появился в эфире одной из телепрограмм, где ответил на обвинения родственников девушки и приглашенных экспертов. Сам актер не пришел на съемки, но фрагмент с его эмоциональным комментарием показали в эфире.

Во время беседы с ведущим исполнитель роли Шарапова обругал молодого человека, назвав его подонком. Конкин не смог простить Серову слова о зависимости Софии от спиртного. Заслуженный артист заявил, что девушке никогда не везло на мужчин.

«Мы приехали в Боткинскую, где этот Михаил блукал там. И он мне говорит: „Владимир Алексеевич, ну, у нее были проблемы с алкоголем“. Это подонок, который говорит об этом — заметьте, многократно — он мужчина. Какой алкоголь? Ты что, сам не пьешь?» — возмутился актер.

Его позицию разделили эксперты в студии, обвинив в случившемся молодого человека. Однако на его защиту встали многочисленные юзеры, посмотревшие выпуск на Youtube, передает «Экономика сегодня». Зрители осудили самого заслуженного артиста и призвали обратить внимание на собственную роль в трагедии.

«Зачем теперь собак вешать на этого парня А почему семья молчит, ведь явно были с отцом проблемы — по три месяца не общались, с братом три года не виделись»;

«Конкин включил артиста: знал, что дочь пьет, но виноваты не она, не семья, а ее парни»;

«Да отстаньте вы от мужика, они жили всего три месяца! А вот то, что отец три месяца не знал, где его дочь и внучка живет, это странно! В убийство не верю», — отреагировали в комментариях.

София Конкина скончалась 24 сентября в реанимационном отделении московской больницы. Ее доставили туда после инцидента в фитнес-центре «Джамп-клуб». В момент занятий в бассейне девушка оказалась на дне и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, Владимир Конкин, не верит, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Конкин выгнал близких из квартиры после похорон дочери.