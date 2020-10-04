«Я же говорила!» — Какие выражения провоцируют на агрессию?

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 46

Светлана Пешенькова объяснила, как в наших словах, даже если мы того не желаем, может содержаться пассивная агрессия.

Фото, видео: Depositphotos / VitalikRadko; 5-tv.ru

Заядлые спорщики нередко выходят из себя, пытаются «продавить» собеседника словом, вывести его на эмоции и даже негатив. Психологи утверждают, что некоторые слова и выражения способствуют разжиганию неприязни и ненависти участников коммуникации. Эксперт в области поведения человека Светлана Пешенькова выделила несколько категорий фраз и выражений, которые способствуют агрессивной окраске диалога.

Пассивная агрессия во фразах

В эту категорию входит множество микроманипуляций, с помощью которых собеседники пытаются подавить друг друга. Эти выражения усугубляют эмоциональный фон беседы, выгодный говорящему. При этом слушающий чувствует себя некомфортно и испытывает чувство вины, даже не понимая ее причины.

«Как понять, что применяется пассивная агрессия: вы слышите фразу, и внутри вас рождается внутренний дискомфорт и недовольство», - говорит психолог.

Также это может проявляться через сравнение с другим человеком, который якобы превосходит вас в чем-либо. Сюда входят манипуляции с давлением на совесть и на жалость.

«„У Леня отчет был лучше, но и тебе тоже спасибо», — приводит пример психолог.

Непрошенные советы и обвинения

Такая модель диалога полностью исключает этическое и уважительное взаимодействие. Чтобы избежать негатива, необходимо сначала сообщить о своем намерении высказать мнение и узнать, готов и хочет ли человек его услышать.

Непрошенные советы часто сопровождаются обвинительным тоном и фразами: «Ты должен», «Обязан поменять» и т. п. В этом монологе говорящий не только высказывает своем мнение, но и считает его единственно верным, посему слушающий якобы должен полностью удовлетворить его требования.

«Формулировка „Почему ты…“ сразу навешивает на нас состояние обвинения», — объясняет Пешенькова.

Психолог советует не использовать частое указание «ты», а подходить к вопросу через «себя». Использовать выражения: «Мне кажется», «Будет другой результат, если…», «Давай попробуем иначе». Только при таком диалоге представляется возможным улучшить явление или процесс, о котором идет речь.

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