За рулем автомобиля Mercedes, который врезался в стену храма в Подмосковье, сидел полицейский. По данным 5-tv.ru, им оказался 32-летний сотрудник ППС полиции УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Авария произошла в подмосковном поселке Мещерено. Водитель погиб на месте, машина после столкновения загорелась. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Кроме водителя в момент аварии в салоне находились еще трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Они получили травмы и ссадины.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.