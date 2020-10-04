Новое опасное последствие коронавируса? Что думают российские врачи

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Светлана Александрова
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Американские медики выявили у взрослых пациентов посткрорнавирусные осложнения, которые раньше наблюдались только у детей.

Новое опасное последствие коронавируса? Что думают российские врачи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Описанный американскими медиками мультисистемный воспалительного синдром MIS-A, который выявлен у переболевших коронавирусом пациентов, не единственное осложнение которое может возникать при этом малоизученном заболевании. Об этом рассказал РБК врач-инфекционист Николай Малышев.

«Подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — сказал он.

В свою очередь инфекционист Валерий Безносенко, комментируя обнародованные Центром по контролю и профилактике заболеваний США сведения, высказал мнение, что говорить о механизмах развития воспалительного синдрома говорить пока рано.

«Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», — сказал врач.

По словам Безносенко, кто из пациентов с СOVID-19 находится в зоне риска, тоже пока не ясно.

«Точно так же есть группы людей, у которых заболевание может протекать с осложнениями, но не у всех оно так протекает», — пояснил он.

Ранее, как писал 5-tv.ru, американские ученые сообщили, что посткоронавирусные осложнения, которые медики наблюдали раньше только у детей и подростков, выявлены и у взрослых. Мультисистемный воспалительный синдром может проявляться болями в желудочно-кишечном тракте и проблемами с сердцем. Врачи описали 16 случаев проявления MIS-A у переболевших коронавирусом в возрасте от 21 года до 50 лет. Двое из пациентов скончались.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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