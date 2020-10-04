Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски в московском метро
Судя по всему, пассажира возмутило, что дама не соблюдает меры, предписанные в период пандемии коронавируса.
Фото: globallookpress.com / Michael Weber IMAGEPOWER via www
Громкий скандал произошел в московском метро на станции «Профсоюзная». Ожидавшая прибытия поезда женщина стояла на перроне без маски и начала кашлять. Это вызвало возмущение стоявшего неподалеку мужчину и он толкнул ее.
Когда оба пассажира зашли в вагон, конфликт не утих. Напротив, недовольный продолжал выражать свое негодование и набросился на даму с кулаками. Вмешаться в произошедшее пришлось свидетелям случившегося.
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