Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски в московском метро

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Карина Бернтгольц
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Судя по всему, пассажира возмутило, что дама не соблюдает меры, предписанные в период пандемии коронавируса.

Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски в московском метро

Фото: globallookpress.com / Michael Weber IMAGEPOWER via www

Громкий скандал произошел в московском метро на станции  «Профсоюзная». Ожидавшая прибытия поезда женщина стояла на перроне без маски и начала кашлять. Это вызвало возмущение стоявшего неподалеку мужчину и он толкнул ее.

Когда оба пассажира зашли в вагон, конфликт не утих. Напротив, недовольный продолжал выражать свое негодование и набросился на даму с кулаками. Вмешаться в произошедшее пришлось свидетелям случившегося. 

 

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