Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски в московском метро

Громкий скандал произошел в московском метро на станции «Профсоюзная». Ожидавшая прибытия поезда женщина стояла на перроне без маски и начала кашлять. Это вызвало возмущение стоявшего неподалеку мужчину и он толкнул ее.

Когда оба пассажира зашли в вагон, конфликт не утих. Напротив, недовольный продолжал выражать свое негодование и набросился на даму с кулаками. Вмешаться в произошедшее пришлось свидетелям случившегося.