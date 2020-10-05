Американского актера Томаса Джефферсона Берда убили в США. Трагедия произошла на 71-м году жизни звезды. О произошедшем сообщило издание Variety со ссылкой на управление полиции Атланты.

Тело погибшего обнаружили сотрудники правоохранительных органов, прибыв по вызову в дом Томаса. На теле актера были следы от пуль. По версии следствия, неизвестный ему несколько раз выстрелил в спину.

В настоящее время ведется расследование преступления. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фильмография Томаса Джефферсона Берда насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Рэй», «Прикоснись ко мне», «Бруклинские полицейские» и «Чирак».