Актера Томаса Джефферсона Берда убили в США

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Карина Бернтгольц
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Звезда американских фильмов скончался от нескольких пулевых ранений в спину.

Актера Томаса Джефферсона Берда убили в США

Фото: Instagram @officialspikelee

Американского актера Томаса Джефферсона Берда убили в США. Трагедия произошла на 71-м году жизни звезды. О произошедшем сообщило издание Variety со ссылкой на управление полиции Атланты.

Тело погибшего обнаружили сотрудники правоохранительных органов, прибыв по вызову в дом Томаса. На теле актера были следы от пуль. По версии следствия, неизвестный ему несколько раз выстрелил в спину.

В настоящее время ведется расследование преступления. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фильмография Томаса Джефферсона Берда насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Рэй», «Прикоснись ко мне», «Бруклинские полицейские» и «Чирак».

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