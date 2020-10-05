На машине сквозь время: На «Игоре» под Петербургом состоялось ретроралли

Под Петерубргом в эти выходные соревновались поклонники «автостарины». Ралли «10 озер» на курорте «Игора» стало и состязанием на время, и выставкой раритетных автомобилей, которые на обычных дорогах и не встретишь. Зато красоту легенд мирового автопрома отлично подчеркнули живописные виды Карельского перешейка.

Корреспондент Андрей Захаров в этом убедился.

Прогрев двигателей перед стартом — своего рода кардиостимуляция для этих ветеранов автопрома. Все-таки большинству из них уже далеко за 50.

Когда Chevrolet 75-го года с говорящим названием El Camino — «Путь» — только готовят к заезду, его оппоненты — наши старые добрые Волги — уже прошли предстартовый осмотр. Они на десять лет старше, но такой железный конь уж точно слалом не испортит — за плечами-то пол-Европы!

«Это машина моего деда, он купил ее в 60-м году, он был военный летчик-истребитель, служил в Германии и в том числе эта „Волга“. Он ездил с ним и в Германию, и в Молдавию, и вот он в нашей семье 60 с половиной лет!» — поделился Виталий Никитин.

Сын — пилот, отец — штурман — это классическая схема ралли «10 озер». Семейные экипажи здесь такое же неотъемлемое условие, как и почтенный возраст железных коней.

«20 лет назад приобретены обломки от нее были: только крыша и остатки рамы, кусочки от двери и кусочки от крыльев 12 лет реставрации превратили в то, что должно быть на самом деле», — рассказал Николай Соболев.

«Все там оригинальное кожа дерево, короче все!» — добавил Алексей Барсигян.

Николай с крестником Алексеем — пилот и штурман — скорее «автопрадедушки» на фоне всех остальных. Такого Audi Front 1932 года нет даже в музее концерна в Ингольштадте. Впрочем, неуникальных машин на этом ретроралли просто нет!

Поддать газу для эффектности этой Чайке нет никакой необходимости. Не заметить этот советский лимузин просто невозможно. На этой, к примеру, уже в заводской комплектации появился мобильный телефон и стереосистема. И все это — в 85-м году. Сейчас это не вызывает удивления, но тогда было без преувеличения чудом техники.

Автомобили такого класса были созданы конечно не для того, чтобы ездить на водительском кресле. У этого советского лимузина есть даже отдельное раскладывающееся кресло для помощника статусного пассажира. Создавалась Чайка естественно не для гонок. Но и ретро-ралли — не только соревнования. На каждой контрольной точке организаторы устроили интеллектуальные состязания.

Только радовались таким пит-стопам не все. Классика жанра на ретроралли — технические проблемы в самый неподходящий момент!

Главные этапы ретроралли — это стартовые и финишные слаломы, по условиям соревнований пилоты должны изобразить пять фигур подряд, не уронив ни одного дорожного конуса. В этом то и интрига. Фаворит может упустить победу буквально в шаге от нее.

После гонки на 150 километров участники возвращаются на базу, где можно не только соревноваться, но и комфортно отдыхать.

«Отдых в выходные дни, семейный отдых, спортивный отдых, приключенческий отдых — это все к нам», — отметил генеральный директор компании «Игора Тур» Борислав Казанкин.

Курорт «Игора» — одну из лучших площадок для проведения всесезонных мероприятий — ценят и спортсмены, и отдыхающие, и эксперты. Комплекс признан лучшим в России специалистами престижной премии Ski Busines Awards. И не только за качественный активный отдых на горнолыжных склонах. Игора — это и комфортное проживание на природе и услуги крупнейшего в Ленобласти Спа-Комплекса и даже своя ледовая арена. Именно возле нее уже по традиции четвертый год подряд лучшие классические авто совершают круг почета и закрывают осенний ретро-сезон.