Плюшевая фея из разрушенного города: в Японии выбрали талисман года

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Анастасия Шадская
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Звание почетного маскота регулярно передают разным персонажам.

Плюшевая фея из разрушенного города: в Японии выбрали талисман года

Фото: Twitter @takata_yumechan

Счастливая плюшевая фея Юмэ-тян из Такаты стала победительницей ежегодного конкурса талисманов в Японии. Конкурс проводится на постоянной основе, кандидаты на звание — маскоты (персонажи-талисманы — Прим. ред.) разных префектур и городов. Такие герои есть почти в каждом местечке Страны восходящего солнца, где очень развит внутренний туризм.

Юмэ-тян из Такаты — символ городка Рикудзентаката на северо-востоке страны. Населенный пункт был практически стерт с лица земли во время разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в марте 2011 года. Фею придумали после этого, как олицетворение надежды и исполнения желаний.

Twitter @takata_yumechan

Юмэ-тян смогла обойти пойти 400 других маскотов. Фестиваль и конкурс в этом году проходили в префектуре Иватэ в городе Такидзава. За два дня мероприятия его посетили более 14 тысяч человек.

Мэр Рикудзэнтакаты Тоба Футоси поблагодарил организаторов за победу Юмэ-тян. Он выразил надежду, что их фея продолжит радовать жителей его региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что известная японская актриса из фильма «Звонок» покончила с собой.

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