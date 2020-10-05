Эпидемиолог назвал опасные по заражению коронавирусом места

Эпидемиолог Алексей Аграновский в интервью URA.RU обозначил опасные по заражению коронавирусом места. Доктор биологических наук уверен, что в условиях угрозы распространения COVID-19 ощутить себя защищенным не получится даже дома. Специалист призвал россиян избегать семейных посиделок и уделять внимание пожилым родственникам.

Одним из самых опасных мест, где можно подхватить коронавирус, естественным образом, является общественный транспорт. Пассажирам стоит выбирать менее загруженные маршруты и ветки метро.

«Если в общественном транспорте много народу, а с этим бороться никак не возможно, он является местом повышенной опасности. А люди будут ездить», — сказал Алексей Аграновский.

Эпидемиолог добавил, что нашим соотечественникам стоит меньше бывать в популярных среди сограждан магазинах. При этом, чем меньше торговая точка, тем большую инфекционную опасность она несет.

Предприятия общественного питания представляют не меньшую угрозу заражения COVID-19. Несмотря на должное обеспечение мер безопасности, от контакта сотрудников заведения с клиентами никто не застрахован.

Образовательные учреждения в условиях распространения инфекции также несут под собой потенциальную угрозу. Согласно статистике, школьники и студенты гораздо реже страдают от коронавируса и переносят заразу легче других. Тем не менее они вполне могут быть разносчиками нового внеклеточного агента.

Ранее 5-tv.ru сообщил число готовых сделать прививку от коронавируса россиян.